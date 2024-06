Résultat des législatives au Perreux-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Au Perreux-sur-Marne, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en attirer une portion. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, au Perreux-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,92% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,71% au Perreux-sur-Marne. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 34% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national au Perreux-sur-Marne avant les législatives Que peut-on conclure de cette combinaison de données ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait se situer à environ 15% au Perreux-sur-Marne. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également grattés par les lepénistes dans la zone sur la même période (12,31% pour Jordan Bardella en 2019 et 18,78% le 9 juin dernier) : un bond de 6 points qui peut encore monter.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella au Perreux-sur-Marne Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. 18,78% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes au Perreux-sur-Marne, face à Valérie Hayer à 18,25% et Raphaël Glucksmann à 16,71%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec 2592 habitants du Perreux-sur-Marne passés par les urnes.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron au Perreux-sur-Marne lors de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans au Perreux-sur-Marne que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La candidate avait accumulé 11,1% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,17%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,96% et Marine Le Pen avec 11,1%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,67% contre 76,33%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 au Perreux-sur-Marne ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis au Perreux-sur-Marne il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 7,4% au premier tour, contre 30,73% pour Paul Bazin (Les Républicains), Le Perreux-sur-Marne étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Val-de-Marne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Mathieu Lefevre (LREM) au sommet localement.

11:02 - Démographie et politique au Perreux-sur-Marne, un lien étroit La démographie et le contexte socio-économique du Perreux-sur-Marne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,32% ont plus de 75 ans. Le pourcentage important de cadres, atteignant 38,54%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,23% et d'une population immigrée de 13,55% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (49,7%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Perreux-sur-Marne, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Le Perreux-sur-Marne : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 24 422 inscrits sur les listes électorales au Perreux-sur-Marne, 42,58% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,99% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,72% au premier tour et seulement 49,51% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,46% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 22,84% au premier tour.