Résultat des législatives au Petit-Quevilly : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité au Petit-Quevilly pour ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en attirer une partie. Raphaël Glucksmann avait glané 15,05% au Petit-Quevilly pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 20,1% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,56% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 42% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, au Petit-Quevilly, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 36,17% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire au Petit-Quevilly à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà puissante au Petit-Quevilly entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,77%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,2%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale au Petit-Quevilly le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. 31,2% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen au Petit-Quevilly, devant Manon Aubry à 20,1% et Raphaël Glucksmann à 15,05%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 1700 habitants du Petit-Quevilly passés par les urnes.

14:32 - 34,66% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle au Petit-Quevilly La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête au Petit-Quevilly lors du premier tour de la présidentielle avec 34,66%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,8%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 22,39% et 4,21% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,41% contre 58,59%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 au Petit-Quevilly ? Lors des dernières législatives au Petit-Quevilly, le RN finissait à la deuxième place, 19,91% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 36,17% pour Hubert Wulfranc (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 66,04%. Hubert Wulfranc remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique du Petit-Quevilly : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Le Petit-Quevilly se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 21 782 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 335 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,04%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Le Petit-Quevilly incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 558 résidents étrangers, soit 11,63% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2050,48 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,93%, synonyme d'une situation économique fragile. Au Petit-Quevilly, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention aux législatives au Petit-Quevilly : un regard approfondi Comment votent traditionnellement les électeurs de cette agglomération ? A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 44,77% au niveau du Petit-Quevilly (Seine-Maritime), à comparer avec une participation de 44,86% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,2% au premier tour et seulement 39,05% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Petit-Quevilly ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record.