19:48 - Au Plessis-Grammoire, quels peuvent être les reports du score de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est électoralement incertain. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, au Plessis-Grammoire, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,56% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,9% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 2,31% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 18,12% au Plessis-Grammoire. Mais ce sont 32% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,26%), de Marie Toussaint (8,46%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,47%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 11 points au Plessis-Grammoire Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 22% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi au Plessis-Grammoire début juin ? Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, au Plessis-Grammoire, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 25,37% des votes contre Valérie Hayer à 18,81% et Raphaël Glucksmann à 18,12%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête au Plessis-Grammoire au premier tour de la dernière présidentielle Dans les bureaux de vote du Plessis-Grammoire, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 17%, la cheffe du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,92% et 17,3% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui s'imposera avec 71,43% contre 28,57% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble la dernière fois Le RN ne convainquait pas au Plessis-Grammoire en 2022, lors des élections du Parlement, avec 14,14% au premier tour, contre 36,56% pour François Gernigon (Ensemble !), Le Plessis-Grammoire étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire. Bis repetita au second tour, le parti laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections au Plessis-Grammoire Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Plessis-Grammoire, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 622 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 151 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (93,06%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 35,38% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 5,47%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2417,51 euros par mois. Au Plessis-Grammoire, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Législatives passées au Plessis-Grammoire : retour sur la participation électorale Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Début juin, lors des européennes, sur les 2 122 personnes en âge de voter au Plessis-Grammoire, 56,27% avaient participé au vote. La participation était de 53,74% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 51,44% au premier tour et seulement 49,86% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives au Plessis-Grammoire ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, contre une participation de 80,06% au premier tour, soit 1 694 personnes.