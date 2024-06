Résultat des législatives au Plessis-Robinson : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Qui vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes au Plessis-Robinson ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23,85% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (21,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,39% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,1% au Plessis-Robinson. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 10,66% de Manon Aubry (LFI), les 6,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 33% cette fois.

18:42 - Le RN a fortement avancé au Plessis-Robinson en 5 ans Que déduire de cette masse de scores ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 20% voire plus au Plessis-Robinson ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national au Plessis-Robinson Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. 22,15% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes au Plessis-Robinson, face à Valérie Hayer à 18,78% et Raphaël Glucksmann à 15,1%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 2511 électeurs du Plessis-Robinson.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron au Plessis-Robinson lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives au Plessis-Robinson que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 14,18% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,71%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,34% et Marine Le Pen avec 14,18%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 29,16% contre 70,84%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel en 2022 Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville du Plessis-Robinson, obtenant 9,79% des suffrages sur place, contre 26,19% pour Jean-Louis Bourlanges (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (61,01% contre 38,99% pour le RN). Jean-Louis Bourlanges remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat du Plessis-Robinson : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale législative, Le Plessis-Robinson est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 38,77% de cadres pour 29 228 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 899 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 8 275 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,28%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 1 818 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,55%, Le Plessis-Robinson est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 956 € par an, la commune ambitionne un avenir prospère. Le Plessis-Robinson incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Le Plessis-Robinson : retour sur la participation aux dernières élections législatives Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Début juin, lors des élections européennes, 19 948 personnes aptes à voter au Plessis-Robinson avaient pris part au scrutin (soit 58,03%). La participation était de 55,73% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,78% au premier tour et seulement 53,37% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 75,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 14 751 personnes.