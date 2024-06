Résultat des législatives au Pontet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes au Pontet ? Une autre incertitude de ces législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, au Pontet, le binôme Nupes avait en effet glané 20,08% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,25% au Pontet. Mais ce sont 26% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (14,74%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,01%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,94%).

18:42 - Le Rassemblement national en force au Pontet pour les législatives Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais des tendances se distinguent… En regardant la progression du RN qui émerge des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 54% au Pontet. Une projection qui concorde avec les suffrages également arrachés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national au Pontet Le résultat de ces législatives fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. 43,66% des votes sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes au Pontet, devant Manon Aubry à 14,74% et Valérie Hayer à 9,45%. Le RN s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 2361 électeurs du Pontet.

14:32 - Avantage Marine le Pen au Pontet lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection suprême. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans au Pontet que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 33,02% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 25,2% et 19,21%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,21% contre 46,79%).

12:32 - Quel résultat pour le RN au premier tour au Pontet ? Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu au Pontet. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Vaucluse, c'est Joris Hebrard qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 46,91%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 67,52%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,48%.

11:02 - Démographie et politique au Pontet, un lien étroit En pleine campagne électorale législative, Le Pontet se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 551 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 567 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 989 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (79,01%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Le Pontet incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 905 résidents étrangers, soit 11,19% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 612 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,97%, révélant une situation économique précaire. Le Pontet manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives au Pontet L'une des clés des législatives 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation au Pontet (84130). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,45% au premier tour et seulement 54,6% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives au Pontet ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,94% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 29,44% au second tour.