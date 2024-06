Résultat des législatives au Puy-Notre-Dame : l'élection 2024 en direct

15:36 - 34,52% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle au Puy-Notre-Dame

Le Puy-Notre-Dame avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 29,5%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 34,52% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 13,94% et 5,67% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 45,02% contre 54,98%.