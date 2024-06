En direct

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, avance sans garantie. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait obtenu 13,91% au Robert pour ces élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 17,33% de Manon Aubry (LFI), les 6,19% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,89% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 37% sur place. La Nupes était absente par ailleurs lors des législatives 2022 au Robert. C'est pourtant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 78,30% des votes. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour avec 77,62%.

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Au Robert, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 18,55% lors du précédent rendez-vous européen et 18,51% le 9 juin dernier. Cette contre-performance contraste avec ce que les Français ont constaté à l'échelle de la France, avec près de huit points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et celles de 2024.

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 au Robert, avec 18,51% des électeurs, soit 362 voix, devant la liste portée par Manon Aubry avec 17,33%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 16,46%.

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives au Robert que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait accumulé 15,7% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 52,81%, suivi donc de Marine Le Pen avec 15,7% et Emmanuel Macron avec 15,01%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 65,07% contre 34,93%).

Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant localement pour cette élection législative. Le RN n'a pas convaincu dans la commune du Robert il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 3,67% au premier tour, contre 78,30% pour Jiovanny William (Divers gauche), Le Robert votant pour la 1ère circonscription de la Martinique. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Jiovanny William (Divers gauche) pour le leadership localement.

Au cœur de la campagne électorale législative, Le Robert se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 21 305 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 951 entreprises, Le Robert permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (36,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 141 résidents étrangers, Le Robert se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2222,73 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 25,32%, révélant une situation économique mitigée. Ainsi, Le Robert incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 18 209 personnes en âge de voter au Robert s'étaient rendues aux urnes (soit 11,89%). La participation était de 14,67% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 19,82% au premier tour et seulement 26,47% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation au Robert pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 47,06% dans la ville. La participation était de 43,92% au premier tour, ce qui représentait 7 945 personnes.