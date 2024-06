En direct

19:50 - Quels sont les scénarios de reports des voix de gauche au Touquet-Paris-Plage ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 3,89% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 4% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 5,48% au Touquet-Paris-Plage pour les élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 7% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (1,13%), de l'EELV Marie Toussaint (1,58%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,4%).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit au Touquet-Paris-Plage en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine à près de 10% au Touquet-Paris-Plage ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La particularité Le Touquet-Paris-Plage lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Même s'il y a des exceptions... Au Touquet-Paris-Plage, les récentes élections européennes offraient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 36,56% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 20,43% et Jordan Bardella avec 19,39%.

14:32 - Le Touquet-Paris-Plage avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives au Touquet-Paris-Plage que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait engrangé 10,67% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 55,78%, suivi donc de Éric Zemmour avec 11,59% et Valérie Pécresse avec 11,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,57% contre 78,43%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel il y a deux ans Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville du Touquet-Paris-Plage, récoltant 5,76% des votes sur place, contre 56,71% pour Philippe Fait (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (81,64% contre 18,36% pour le RN). Philippe Fait remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le Touquet-Paris-Plage : élections législatives et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique du Touquet-Paris-Plage façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans la commune, 16% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 55,87% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (15,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 255 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,06%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 79,66%, comme au Touquet-Paris-Plage, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Abstention aux législatives au Touquet-Paris-Plage : facteurs et implications L'observation des précédentes consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Durant les précédentes élections européennes, sur les 5 360 inscrits sur les listes électorales au Touquet-Paris-Plage, 37,5% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 37,27% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 39,3% au premier tour. Au second tour, 38,31% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Touquet-Paris-Plage pour les élections législatives ? Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.