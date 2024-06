En direct

19:53 - Quel résultat pour à gauche au terme de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. Or la Nupes était absente aux législatives il y a deux ans aux Abymes. C'est néanmoins un candidat de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 90,64% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour avec 100,00%. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,13% aux Abymes. Mais ce sont 31% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (17,45%), de l'EELV Marie Toussaint (3,82%) ou encore de Léon Deffontaine (1,5%).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives aux Abymes ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà puissante aux Abymes entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,33%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,75%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 13% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Les Abymes dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste portée par Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 aux Abymes, avec 29,75% des électeurs devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 17,45%, et la liste de Valérie Hayer avec 11,88%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon aux Abymes au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans aux Abymes que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La présidente de la formation avait rassemblé 16,35% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 64,13%, suivi donc de Marine Le Pen avec 16,35% et Emmanuel Macron avec 10,26%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 74,49% contre 25,51%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 aux Abymes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces législatives. Il y a deux ans, lors des législatives aux Abymes, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 5,76% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 90,64% pour Olivier Serva (Divers gauche) au premier tour. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Les données démographiques des Abymes révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Les Abymes se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 52 118 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 7 115 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 37 013 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (52,95%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 4 186 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 200 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 29,39%, révélant une situation économique instable. Les Abymes manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes aux Abymes Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives aux Abymes, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 40 493 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 46,43% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 46,09% au deuxième tour, soit 18 617 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 27,53% au premier tour. Au deuxième tour, 32,84% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?