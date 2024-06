En direct

19:52 - Aux Avirons, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 aux Avirons. C'est néanmoins un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 37,19% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,71% aux Avirons début juin. Mais ce sont 35% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (18,42%), de l'EELV Marie Toussaint (6,86%) et enfin de Léon Deffontaine (1,64%).

18:42 - Les Avirons fait partie des rares secteurs où le RN na pas progressé ces dernières années Difficile d'avoir les idées claires après tous ces scores. Mais des éléments se distinguent… Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 8 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Les Avirons semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception à confirmer.

15:31 - Bardella à son niveau national aux Avirons le 9 juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous occupe maintenant. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut aux Avirons, avec 28,93%, soit 881 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Manon Aubry à 18,42% et Raphaël Glucksmann à 10,71%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen aux Avirons au premier tour de la dernière présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête aux Avirons lors du premier tour de la présidentielle avec 41,36%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,76%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,02% et 4,77% des suffrages. Mais Marine Le Pen s'imposera finalement au second avec 59,09% contre 40,91% pour Macron.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 aux Avirons ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune des Avirons, grattant 13,13% des voix sur place, contre 37,19% pour Thierry Robert (Divers gauche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Divers gauche (53,79% contre 46,21% pour le RN). C'est en revanche Perceval Gaillard (Divers gauche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales aux Avirons : ce qu'il faut savoir Dans la ville des Avirons, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 24,3% et une densité de population de 424 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (70,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 705 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (28,35%) et le nombre de résidences HLM (9,95% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction aux Avirons mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,21% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter aux Avirons : les législatives débutent L'observation des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les européennes du mois de juin 2024, 9 784 personnes en capacité de participer à une élection aux Avirons s'étaient rendues aux urnes (soit 33,31%), à comparer avec une participation de 33,77% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 38,94% au premier tour. Au deuxième tour, 43,34% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation aux Avirons cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 9 474 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 60,97% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 64,42% au second tour, c'est-à-dire 6 113 personnes.