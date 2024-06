En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche aux Hauts-d'Anjou pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, aux Hauts-d'Anjou, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,43% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 11,86% aux Hauts-d'Anjou début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (5,41%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (4,62%) ou encore de Léon Deffontaine (1,93%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant encore autour des 21% sur place.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national aux Hauts-d'Anjou Alors que déduire de cette masse de scores ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN termine à environ 30% ou plus aux Hauts-d'Anjou ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,17% pour la liste Rassemblement national aux Hauts-d'Anjou début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen aux Hauts-d'Anjou. Le bulletin glanait 36,17% des suffrages, soit 1089 voix, devant Valérie Hayer à 18,23% et Raphaël Glucksmann à 11,86%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle aux Hauts-d'Anjou en 2022 ? C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Hauts-d'Anjou lors du premier tour de la présidentielle avec 30,85%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 30,14%. Les Hauts-d'Anjou n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 15,96% et 5,22% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,3% contre 54,7%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives aux Hauts-d'Anjou Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent livre des enseignements clés au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne peut prédire le résultat… Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national aux Hauts-d'Anjou. C'est en effet Gabriel de Chabot qui se classait en tête au premier tour avec 24,69% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Maine-et-Loire. C'est finalement François Gernigon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui remportait le scrutin chez les électeurs des Hauts-d'Anjou au second tour, avec 56,63%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Hauts-d'Anjou Dans la ville des Hauts-d'Anjou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,52% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 46,18% de population active et une densité de population de 221 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 303 euros par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 832 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,43%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,72%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Hauts-d'Anjou mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,96% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Election aux Hauts-d'Anjou : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'observation des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Début juin, pendant les élections européennes, sur les 6 358 inscrits sur les listes électorales aux Hauts-d'Anjou, 49,75% étaient restés chez eux, contre une abstention de 51,98% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,43% au premier tour et seulement 57,03% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.