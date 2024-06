Résultat des législatives aux Hauts-de-Caux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella aux Hauts-de-Caux Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines aux Hauts-de-Caux, avec 36,17% des voix devant la liste de Valérie Hayer avec 18,81%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,74%.

14:32 - 31,31% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 aux Hauts-de-Caux Les Hauts-de-Caux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,53%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 31,31% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 15,94% et 4,71% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 46,14% contre 53,86%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce soir aux Hauts-de-Caux ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection à l'échelle locale. Il y a deux ans, lors des législatives aux Hauts-de-Caux, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,09% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 31,08% pour Xavier Batut (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 57,33%. Xavier Batut conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique des Hauts-de-Caux : perspectives électorales Comment les électeurs des Hauts-de-Caux peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Dans le bourg, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,69% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 634 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,74%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation aux Hauts-de-Caux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,07% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives aux Hauts-de-Caux Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 362 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les européennes, 55,23% des personnes en âge de participer à une élection aux Hauts-de-Caux s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 60,79% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,84% au premier tour et seulement 52,68% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année aux Hauts-de-Caux ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 159 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,95% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 81,62% au second tour, ce qui représentait 946 personnes.