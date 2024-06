Résultat des législatives aux Pavillons-sous-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course aux Pavillons-sous-Bois pour ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en rassembler une portion. La liste Glucksmann avait atteint 11,3% aux Pavillons-sous-Bois pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 42% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives aux Pavillons-sous-Bois, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 36,76% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national aux Pavillons-sous-Bois, un favori aux législatives ? Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais des tendances se dégagent… Quand on analyse la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait s'élever tout proche des 20% aux Pavillons-sous-Bois. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages également gagnés par les lepénistes dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - La particularité Les Pavillons-sous-Bois lors des élections européennes On ne peut oublier le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. Même si tous les territoires ne sont pas concernés au même niveau. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté aux Pavillons-sous-Bois lors des élections européennes aux Pavillons-sous-Bois, avec 27,72% des voix. La liste se plaçait alors devant celle de Jordan Bardella avec 24,46% dans la cité. Raphaël Glucksmann achevait l'élection troisième, avec 11,3%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 aux Pavillons-sous-Bois ? Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Les Pavillons-sous-Bois avait voté pour Marine Le Pen à 15,72% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la patronne du Rassemblement national avec respectivement 35,48% et 22,62% des voix. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron terminant à 67,11% contre 32,89% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Les Pavillons-sous-Bois ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour cette législative 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 aux Pavillons-sous-Bois ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 14,22% dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, alors que les candidats Nupes réuniront 36,76% des voix. Sur la commune des Pavillons-sous-Bois, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au moment du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Alain Ramadier dans la localité.

11:02 - Les Pavillons-sous-Bois : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Les Pavillons-sous-Bois est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 165 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 921 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 41% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 15,7% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les Pavillons-sous-Bois incarne une communauté diversifiée, avec ses 4 770 résidents étrangers, soit 19,95% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 51,64% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 399,86 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Aux Pavillons-sous-Bois, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Election aux Pavillons-sous-Bois : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'analyse des précédents scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, 12 038 inscrits sur les listes électorales des Pavillons-sous-Bois s'étaient rendus aux urnes (soit 45,11%), à comparer avec un taux de participation de 41,45% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,23% au premier tour et seulement 40,16% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 11 695 personnes en âge de voter au sein de la ville, 61,98% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 69,09% au premier tour, c'est-à-dire 8 080 personnes.