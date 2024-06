Résultat des législatives aux Villards-sur-Thônes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 22,6% pour la liste Bardella aux Villards-sur-Thônes au début du mois Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc plus que jamais indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 120 électeurs des Villards-sur-Thônes ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 22,6% des suffrages contre Valérie Hayer à 17,14% et Raphaël Glucksmann à 15,82%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête aux Villards-sur-Thônes lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives aux Villards-sur-Thônes que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 17,54% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,04%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,54% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 30,68% contre 69,32%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 aux Villards-sur-Thônes ? Le RN ne convainquait pas dans la commune des Villards-sur-Thônes il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 9,26% au premier tour, contre 23,28% pour Loris Fontana (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Les Villards-sur-Thônes étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 44,08% contre 55,92% pour les vainqueurs. C'est en revanche Antoine Armand (La République en Marche) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales aux Villards-sur-Thônes : ce qu'il faut retenir Comment la population des Villards-sur-Thônes peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 3,67%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (61,37%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 430 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,38%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,17%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,74%, comme aux Villards-sur-Thônes, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - C'est parti pour les législatives aux Villards-sur-Thônes Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 36,55% des personnes en âge de voter aux Villards-sur-Thônes avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 42,77% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,19% au premier tour. Au deuxième tour, 50,96% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention aux Villards-sur-Thônes pour les législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 19,77% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 15,71% au premier tour.