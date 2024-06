Résultat des législatives à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly : l'élection 2024 en direct

08:59 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Des élections législatives anticipées sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), du Rassemblement national, de la majorité présidentielle parviendra à obtenir le plus de suffrages à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) ? N'oubliez pas que l'unique bureau de vote de la ville de Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly ferme ses portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly dès leur publication.