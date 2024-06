Résultat des législatives à Saint-Sauveur : l'élection 2024 en direct

08:59 - Restez informé sur les législatives à Saint-Sauveur

Pour voter, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Sauveur. En ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Saint-Sauveur se sont déplacés pour les élections européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, lors des précédentes élections législatives, 89 sièges de députés avaient été attribués au parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les forces en présence dans la 1ère circonscription de la Somme, qui réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Saint-Sauveur ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.