Résultat des législatives à Dessenheim : l'élection 2024 en direct

08:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Dessenheim

Le bureau de vote de la ville de Dessenheim sera accessible de 8 heures à 18 heures pour recevoir les électeurs. En réponse à la large victoire du Rassemblement National aux européennes, Emmanuel Macron a annoncé des législatives anticipées à Dessenheim et dans tout l'Hexagone. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'extrême-droite, du bloc présidentiel, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...) réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Dessenheim ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.