Résultat des législatives à Dossenheim-sur-Zinsel : l'élection 2024 en direct

08:57 - Elections à Dossenheim-sur-Zinsel : les horaires du bureau de vote

En ce jour d'élection, les 941 électeurs de Dossenheim-sur-Zinsel sont déjà allés voter il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été remportés par le parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les liste en présence dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin, qui parviendra à convaincre le plus grand nombre de citoyens de la ville ? Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Dossenheim-sur-Zinsel. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Dossenheim-sur-Zinsel dès leur parution.