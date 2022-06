Résultat des législatives à Ens - Election 2022 (65170) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Le résultat de la législative 2022 à Ens est tombé. Dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, les 24 électeurs d'Ens ont penché pour la candidature Divers gauche. Maryse Beyrié a effectivement collecté 12 suffrages. Sylvie Ferrer (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Bernard Sempastous (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent respectivement 5 votes et 4 votes. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs d'Ens. Les habitants de 287 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées. La participation parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 92%.

Le 10 avril dernier, c'est Jean Lassalle qui avait récolté 33% des voix au premier tour à Ens. Le candidat béarnais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 28% et 17% des voix. Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en empochant 75% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 25% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans ce village, Jean Lassalle et son parti seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Ens ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.