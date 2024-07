Résultat des législatives 2024 à Orleix (65800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire scrutés Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Orleix, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 22,79% des votes dans la localité. Une percée à comparer néanmoins avec les 24,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Orleix Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux législatives 2022 à Orleix Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés localement pour le second tour de cette élection du Parlement. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Orleix, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 23,49% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 24,46% pour Sylvie Ferrer (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! (51,66%). C'est donc Jean-Bernard Sempastous (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Orleix ce dimanche ? A en croire les projections finales établies dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait décrocher entre 210 et 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 43,67% des votes, Marie-Christine Sorin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Orleix, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Jean-Bernard Sempastous (Divers) et Sylvie Ferrer (Front populaire) avec 23,84% et 22,79% des votants. C'est aussi Marie-Christine Sorin qui terminait en pôle position dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées dans son ensemble, avec cette fois 34,09%, devant Sylvie Ferrer avec 29,53% et Jean-Bernard Sempastous avec 24,84%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Orleix ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des élections passées ? Le premier tour des législatives 2024 à Orleix a connu un pourcentage d'abstention de 28,96%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 45,61% dans la commune d'Orleix. Le taux d'abstention était de 47,86% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Orleix lors du second tour des législatives ? À Orleix, l'un des critères décisifs des législatives 2024 est le taux d'abstention. Le taux de participation à Orleix pour le 1er tour des législatives 2024 était de 71,04%, dimanche dernier. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 649 personnes en âge de voter dans la commune, 76,77% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,93% au premier tour, ce qui représentait 1 318 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 51,18% au premier tour. Au second tour, 47,58% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Le désir de faire valoir ses droits est de nature à pousser les habitants d'Orleix à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Orleix À Orleix, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,07%. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (88,72%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 847 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,81%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,64%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Orleix mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,43% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.