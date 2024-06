Résultat des législatives à Génelard : l'élection 2024 en direct

08:58 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Génelard

Les résultats des législatives à Génelard sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire massive du Rassemblement National aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution datant de 1997, au cours de la première présidence de Jacques Chirac, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), du bloc présidentiel, du Rassemblement national parviendra à capter le plus de voix à Génelard ? N'oubliez pas que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Génelard sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Génelard dès leur parution.