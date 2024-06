Résultat des législatives à la Clayette : l'élection 2024 en direct

08:58 - Premier tour des législatives à la Clayette : horaires du bureau de vote

Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de la Clayette. En ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 1 138 inscrits sur les listes électorales de la ville ont exercé leur droit de vote aux européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, 89 sièges de députés avaient été accordés au parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Deux tours sont organisés pour choisir parmi les candidatures des différentes alliances politiques qui se sont formées ces derniers temps à la Clayette, comme dans la France entière. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.