Résultat des législatives à Myans : l'élection 2024 en direct

08:58 - Restez informé sur les législatives à Myans

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Myans sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En raison de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, des législatives anticipées ont lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les forces en présence dans la 3ème circonscription de la Savoie, qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Myans ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.