Résultat des législatives à Pourcieux : l'élection 2024 en direct

09:00 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Pourcieux ?

Pour voter, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Pourcieux. Le premier tour des législatives 2024 se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée nationale. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 6ème circonscription du Var, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la commune ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.