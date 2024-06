Résultat des législatives à Brignoles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel score pour à gauche à la fin de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une part. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 7,53% à Brignoles. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 19% sur place. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 18,12% des bulletins dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 9 points à Brignoles Que conclure de l'ensemble de ces scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Brignoles entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Brignoles début juin ? Regarder quelques jours en arrière semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Brignoles, avec 47,32% des voix exprimées devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 10,33%, et la liste de Manon Aubry avec 9,71%.

14:32 - 33,33% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Brignoles Point à retenir : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 à Brignoles que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait rassemblé 33,33% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 20,46% et 19,34%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,72% contre 41,28%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient donné un beau départ pour le RN à Brignoles. C'est en effet Frank Giletti qui arrivait en tête au premier tour avec 33,93% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 56,33%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,67%.

11:02 - Les données démographiques de Brignoles révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Brignoles apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 17 664 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 927 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 4 730 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 1 698 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 219 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,69%, révélant une situation économique fragile. Pour finir, à Brignoles, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Les législatives démarrent à Brignoles : quel sera le taux d'abstention ? Au cours des dernières années, les 17 993 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,41% des électeurs de Brignoles (Var), à comparer avec une participation de 46,29% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 42,03% au premier tour et seulement 40,72% au second tour. Quelle sera la participation à Brignoles pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 70,04% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. La participation était de 69,6% au deuxième tour, soit 8 721 personnes.