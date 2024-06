Résultat des législatives à la Celle : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel était le résultat des européennes à la Celle il y a trois semaines ? Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est incontournable. Regarder juste derrière semble donc tout aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 345 votants de la Celle ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré 47,65% des suffrages devant Valérie Hayer à 12,71% et Marion Maréchal à 8,7%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à la Celle au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. On remarque que le RN avait obtenu au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Celle-ci avait accumulé 37,19% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés chacun par 20,1% et 13,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 64,46% contre 35,54%).

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à la Celle ? Le résultat des législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national réalisait un très bon départ à la Celle il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Frank Giletti qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 38,64% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 59,12%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,88%.

11:02 - La Celle : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Celle, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Dotée de 729 logements pour 1 592 habitants, la densité de la commune est de 68 habitants par km². Ses 129 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,08% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,27% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 40,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 332,11 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. La Celle manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à la Celle : quels enseignements ? À la Celle (83170), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,16% au premier tour. Au second tour, 48,12% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à la Celle pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,83% au sein de la localité. Le taux de participation était de 81,69% au second tour, soit 1 035 personnes.