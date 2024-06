Résultat des législatives à Cuers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Cuers, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,37% à Cuers. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (5,58%), l'EELV Marie Toussaint (3,54%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,99%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 17% sur place. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Cuers, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 21,08% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le RN à Cuers Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Cuers entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,8% pour la liste de Jordan Bardella à Cuers il y a trois semaines Cette hiérarchie a déjà volé en éclat. Le résultat de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cuers, avec 47,8%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 10,9% et Marion Maréchal à 8,44%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Cuers au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Cuers que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 34,19% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,12% et 15,92%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,1% contre 40,9%).

12:32 - Quel verdict pour le RN aux législatives à Cuers ? Le RN se hissait en première position à Cuers au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Frank Giletti qui arrivait en tête au premier tour avec 35,55% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Var. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 58,62%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,38%.

11:02 - Comment la composition démographique de Cuers façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cuers fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 550 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 214 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 584 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 397 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 11,04%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 644 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Cuers contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de voter à Cuers pour les législatives Au fil des dernières années, les 12 688 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 55,54% au niveau de Cuers. La participation était de 50,62% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,97% au premier tour. Au deuxième tour, 44,17% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Cuers ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.