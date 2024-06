Résultat des législatives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,24% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 9,42% à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 19% sur place.

18:42 - Le RN a solidement séduit à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire du RN à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Le bulletin cumulait 46,04% des votes, soit 3378 voix, face à Valérie Hayer à 12,14% et Raphaël Glucksmann à 9,42%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? C'est sans doute l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait rassemblé 33,89% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 22,89% et 15,26%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,06% contre 42,94%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Le Rassemblement national arrivait en première position à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Frank Giletti devant ses concurrents au premier tour, avec 34,42% dans la cité, qui votait pour la 6ème circonscription du Var. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 55,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,43%.

11:02 - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 17 631 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 899 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume incarne une communauté diversifiée, avec ses 636 résidents étrangers, soit 3,64% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 44,49% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 665,34 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - La participation aux législatives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) Au fil des dernières années, les 18 145 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 50,21% au niveau de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à comparer avec un taux de participation de 48,8% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,49% au premier tour et seulement 43,34% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.