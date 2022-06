Résultat de la législative à Abrest : 2e tour en direct

En direct

17:52 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours dans la cité ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À Abrest, le candidat de la gauche réunie avait cumulé 19,63% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Abrest, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,96%, 2,46%, 1,62% et 2,68% il y a deux mois. Ce sont donc 20,72% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Abrest.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Abrest ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Avec 23,24% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Abrest pour le 1er round des législatives le 12 juin dernier. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent avec 22,45% et 21,74% des suffrages.

13:30 - Les chiffres de l'abstention au 2ème tour des législatives 2022, un élément décisif à Abrest ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation représentait 78,12% au niveau de la ville, contre une participation de 79,66% au premier tour, ce qui représentait 1845 personnes. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 50,09% des inscrits sur les listes électorales d'Abrest avaient refusé de se rendre dans l'isoloir.