Résultat de la législative à Achères : en direct

À Achères, Jean-Luc Mélenchon finissait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,33% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 26,68%. Suivaient, avec 16,69%, Marine Le Pen et enfin, à 5,65%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Achères, la grande inconnue de ces législatives 2022 demeure la participation

L'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Achères. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique sont de nature à faire le jeu du camp de l'abstention à Achères. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 33,44% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 26,92% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.