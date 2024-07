Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-en-Laye : les premiers chiffres du 2e tour

Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Comme noté dans le post précédent, la participation au premier tour des législatives à Saint-Germain-en-Laye était de 72,17%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 29 755 inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-en-Laye avaient en effet pris part au scrutin (soit 58,92%), à comparer avec une participation de 57,27% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Saint-Germain-en-Laye ? Le pourcentage d'abstention à Saint-Germain-en-Laye au 1er tour des législatives 2024 a atteint 27,83%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,28% au premier tour. Au deuxième tour, 48,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,52% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 24,25% au second tour. Les jeunes générations affichent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Germain-en-Laye ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Germain-en-Laye et leurs implications électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Germain-en-Laye est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 41,21% de cadres supérieurs pour 44 380 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 5 159 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (68,2%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 5 884 résidents étrangers, Saint-Germain-en-Laye se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 35,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 188,00 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Germain-en-Laye manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.