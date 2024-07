Résultat des législatives 2024 à Andrésy : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Andrésy : législatives et dynamiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Andrésy émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 31,94% de cadres supérieurs pour 13 230 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 826 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 3 781 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,16%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 805 résidents étrangers, Andrésy se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3353,63 €/mois, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Pour résumer, Andrésy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.