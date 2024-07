Résultat des législatives 2024 au Pecq : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Pecq : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Pecq révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,42% ont plus de 75 ans. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,47%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,37% et d'une population étrangère de 9,64% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,38% au Pecq, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.