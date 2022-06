Résultat de la législative à Acoua : en direct

12/06/22 19:23

Lors de la dernière échéance, à Acoua, Marine Le Pen glanait la première position au 1er round de la présidentielle avec 53,18% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,55%. Arrivaient ensuite Valérie Pécresse avec 11,26% et Emmanuel Macron, quatrième à 8,05%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Et pour rappel, la majorité présidentielle a chuté très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,55% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 9 bureaux de vote d'Acoua le 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,48% et 1,53% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 21,56% pour la coalition de gauche dans la commune.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 53,2% des votes au premier tour à Acoua. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 19,6% et 11,3% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Acoua avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 74,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 25,1% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants d'Acoua ( Mayotte ) seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.