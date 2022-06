Résultat de la législative à Ailly-sur-Noye : 2e tour en direct

19/06/22 17:21

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ailly-sur-Noye sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ailly-sur-Noye. En direct 17:21 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Ailly-sur-Noye ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités des territoires. Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les habitants d'Ailly-sur-Noye ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 26,28% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 26,19% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National glane 23,62% des voix. 13:30 - À Ailly-sur-Noye, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives sera un élément clé Au fil des dernières années, les 2866 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2017, au moment des législatives, parmi les 2109 inscrits sur les listes électorales à Ailly-sur-Noye, 54,34% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,74% pour le dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième round et 55,4% en 2012. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Ailly-sur-Noye ! On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures C'est donc reparti pour ces législatives à Ailly-sur-Noye, avec la seconde manche dont le lancement a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les qualifiés qui bataillent pour devenir député. Les 2143 électeurs d'Ailly-sur-Noye ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Ailly-sur-Noye - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ailly-sur-Noye aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Jean-Claude Leclabart Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Philippe Tanguy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Ailly-sur-Noye - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ailly-sur-Noye

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ailly-sur-Noye Jean-Philippe Tanguy (Ballotage) Rassemblement National 32,45% 23,62% Jean-Claude Leclabart (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,10% 26,28% Elodie Héren Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,32% 26,19% Vincent Jacques Les Républicains 14,50% 16,22% Jacques Maguin Reconquête ! 3,01% 2,75% Guy Vitoux Divers extrême gauche 1,88% 0,95% Dany Serreau Ecologistes 1,73% 2,47% Rachèle Delgove Droite souverainiste 1,63% 0,95% Adam Makowski Droite souverainiste 0,38% 0,57% Participation au scrutin Circonscription Ailly-sur-Noye Taux de participation 50,67% 50,67% Taux d'abstention 49,33% 49,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36% 2,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,91% Nombre de votants 43 131 1 093

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Ailly-sur-Noye. À Ailly-sur-Noye, les 2157 électeurs rattachés à la 4ème circonscription de la Somme ont opté pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 51%. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 4ème circonscription de la Somme dépendra du vote des électeurs des 226 autres communes qui lui sont rattachées. Jean-Claude Leclabart a recueilli 26% des voix au niveau de la ville. Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 26% et 24% des suffrages.

Législatives 2022 à Ailly-sur-Noye : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Ailly-sur-Noye (80250) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des voix au premier tour à Ailly-sur-Noye, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28% et 18% des votes. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 54% des votes face à Marine Le Pen (46%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.