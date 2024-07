Résultat des législatives 2024 à Beauval (80630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Beauval ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a rassemblé plus de 28% des voix au niveau du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,29% des voix à Beauval. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vigoureusement séduit à Beauval A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Beauval ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le RN à Beauval ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de cette élection des députés 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Beauval ? Les législatives avaient aussi donné lieu à un bon départ pour le RN à l'époque à Beauval. On retrouvait en effet Jean-Philippe Tanguy au sommet au premier tour, avec 38,96% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 61,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,65%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Beauval ce dimanche ? Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Beauval ont placé en tête Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 54,88% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Anthony Gest (Majorité présidentielle) et Elodie Héren (Front populaire) avec respectivement 16,49% et 15,29% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription de la Somme, Jean-Philippe Tanguy rassemblant cette fois 49,62%, devant Anthony Gest avec 18,47% et Elodie Héren avec 17,01%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Beauval : une hausse par rapport au scrutin européen ? Au cours des dernières années, les 2 003 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Beauval, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 37,03%, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 51,94% des inscrits sur les listes électorales de Beauval (80) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 45,29% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Beauval, le score de la participation au 2e tour des législatives 2024 sera un élément fort À Beauval, l'une des clés de ces législatives est immanquablement l'ampleur de l'abstention. Le taux de participation à Beauval s'élevait à 62,97% pour le premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 558 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,52% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 77,91% au second tour, c'est-à-dire 1 213 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,75% au premier tour et 43,26% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Beauval ?

17:29 - Comment la composition démographique de Beauval façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Beauval mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Dans la ville, 17,54% des résidents sont des enfants, et 26,76% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 1995,88 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 699 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,34%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,89%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Beauval mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.