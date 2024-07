Résultat des législatives 2024 à Flesselles (80260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire plus haut à Flesselles par rapport à la Nupes Avec plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone pour le premier tour des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Flesselles, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 21,6% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 18,53% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par le RN à Flesselles Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très observé. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Flesselles entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau coup de force pour le RN à Flesselles ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera en conséquence très commenté localement pour le second tour de ces législatives 2024. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Flesselles, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Flesselles au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Jean-Philippe Tanguy qui se plaçait en tête au premier tour avec 30,29% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,99%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux élections législatives à Flesselles ? Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) a collecté 46,13% des votes à Flesselles le 30 juin 2024, pour le 1er tour de la législative. Elodie Héren (Front populaire) et Anthony Gest (Ensemble !) suivaient en captant, dans l'ordre, 21,6% et 19,78% des votants à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jean-Philippe Tanguy accumulant cette fois 49,62%, devant Anthony Gest avec 18,47% et Elodie Héren avec 17,01%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Flesselles : une participation inattendue ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut également observer les résultats des consultations démocratiques passées. Comme expliqué dans le précédent post, la participation lors du premier tour des législatives à Flesselles a atteint 69,17%, plus importante de 17 points que celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 52,68% des inscrits sur les listes électorales de Flesselles (80), contre une participation de 53,02% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Flesselles À Flesselles, l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux d'abstention. Dans la commune, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 était de 69,17%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 628 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,54% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,38% au second tour, soit 1 276 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,51% au premier tour et 46,46% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Flesselles ? Les jeunes manifestent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Flesselles ?

17:29 - Flesselles aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Flesselles peut-elle impacter le résultat des législatives ? Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,65% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (91,42%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 740 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,13%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,7%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Flesselles mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,15% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.