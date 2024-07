Résultat des législatives 2024 à Conty (80160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 18,51% pour la gauche à Conty La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une part importante des votants en France. Au premier tour, ce sont 28,06% des votes qu'a obtenus l'ensemble au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Conty, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,51% des votes dans la commune. Une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Conty Le résultat du RN sera déterminant pour cette élection du Parlement, au niveau local. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Conty entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de cette législative 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Conty ? Le RN arrivait déjà en pôle position à Conty à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Jean-Philippe Tanguy devant ses concurrents au premier tour, avec 32,99% dans la ville. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,37%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,63%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Conty Selon les ultimes projections dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre préserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) a collecté 50,36% des voix à Conty le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de la législative. En deuxième position, Elodie Héren (Union de la gauche) glanait 18,51%. Enfin, Vincent Jacques (Les Républicains) récupérait 14,9% des électeurs. C'est aussi Jean-Philippe Tanguy qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 49,62%, devant Anthony Gest avec 18,47% et Elodie Héren avec 17,01%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux élections européennes à Conty ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Le 30 juin dernier, 28,54% des électeurs de Conty n'ont pas fait leur devoir électoral au premier round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 10 points à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 38,73% des électeurs de Conty. L'abstention était de 42,19% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Conty lors de la deuxième étape des législatives ? À Conty, l'un des critères clés du scrutin législatif est immanquablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Conty s'élevait à 28,54%. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,44% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 21,45% au deuxième tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,88% au premier tour et 50,92% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Conty aujourd'hui ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français est de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Conty (80160).

17:29 - Comprendre l'électorat de Conty : un regard sur la démographie locale Comment les électeurs de Conty peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,25%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (27,26%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 615 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,74%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Conty mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,44% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.