Résultat de la législative à Ailly-sur-Noye : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ailly-sur-Noye sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel résultat à Ailly-sur-Noye pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,93% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote d'Ailly-sur-Noye le dimanche 10 avril dernier. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,83% et 2,41% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 24,17% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Ailly-sur-Noye ? Avec 29,5% des suffrages exprimés, au 1er round à Ailly-sur-Noye, Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 28,08%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,93% et Éric Zemmour à 5,63%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être remettre en question cette donne lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Ailly-sur-Noye ? Le niveau d'abstention sera incontestablement un facteur clé de ce scrutin législatif à Ailly-sur-Noye. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique seraient de nature à bénéficier au camp de l'abstention à Ailly-sur-Noye. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 143 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,45% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,07% au premier tour, soit 1 673 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Ailly-sur-Noye à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 2 109 inscrits sur les listes électorales d'Ailly-sur-Noye avaient participé au vote au premier tour (soit 51,26%). Le taux de participation était de 45,66% pour le tour deux. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Ailly-sur-Noye ? Les résultats des élections législatives 2022 à Ailly-sur-Noye seront vraisemblablement dévoilés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait poindre dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Ailly-sur-Noye

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ailly-sur-Noye comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Rachèle Delgove Droite souverainiste Elodie Héren Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Claude Leclabart Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Jacques Les Républicains Jean-Philippe Tanguy Rassemblement National Dany Serreau Ecologistes Jacques Maguin Reconquête ! Guy Vitoux Divers extrême gauche Adam Makowski Droite souverainiste

Législatives 2022 à Ailly-sur-Noye : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Ailly-sur-Noye (80250) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des voix au premier tour à Ailly-sur-Noye, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28% et 18% des votes. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 54% des votes face à Marine Le Pen (46%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.