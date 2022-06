Résultat de la législative à Algrange : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Algrange sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:55 - Les votants d'Algrange ont jusqu'à 18 heures pour voter La ville d'Algrange ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 9 candidats se présentent pour cette élection législative à Algrange soit le même chiffre que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Algrange

Les élections législatives 2022 auront lieu à Algrange comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Anne-Catherine Levecque Divers extrême gauche Brahim Hammouche Ensemble ! (Majorité présidentielle) Céline Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale Annick Jolivet Divers extrême gauche Laurent Jacobelli Rassemblement National Chariya Oum Ecologistes Raphaëlle Rosa Les Républicains Claire David Droite souverainiste Sébastien André Reconquête !

Législatives 2022 à Algrange : les enjeux

Comme partout en France, les 6 201 votants d'Algrange seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant désigneront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34% des suffrages au premier tour à Algrange. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22% et 21% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Algrange avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 56% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44% des votes.