Résultat de la législative à Althen-des-Paluds : en direct

En direct

19:22 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Althen-des-Paluds ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Althen-des-Paluds comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait obtenu 12,26% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,03% et 2,1% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 18,39% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Althen-des-Paluds ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Althen-des-Paluds au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 23,27% des voix à Althen-des-Paluds, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen enregistrait 32,63% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,26% (contre 22%).

14:30 - À Althen-des-Paluds, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Althen-des-Paluds, qu'en sera-t-il de la participation ? La crainte d'une résurgence de la pandémie de covid-19 serait de nature à éloigner les citoyens d'Althen-des-Paluds (84210) des urnes. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,95% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 16,93% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Althen-des-Paluds ? Au fil des scrutins passés, les 2 906 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 2 099 personnes habilitées à participer à une élection à Althen-des-Paluds s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 54,79%). Le taux de participation était de 52,07% au second tour. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.