Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Ampuis comme dans toute la France. Cet électorat représentait 11,34% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,25% et 1,65% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total théorique de 16,24% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Ampuis ?

La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute un écho à Ampuis ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection à Ampuis avec 29,18% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 28,82%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 11,34% et Éric Zemmour à 10,04%.