Résultat de la législative à Andrésy : en direct

12/06/22 17:15

Pour ces législatives à Andrésy, les 11 bureaux de vote (de Espace Julien Green à Espace Julien Green) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, avant le début des dépouillements. Un horaire légèrement prolongé rapport à l'heure de fermeture dans de plus petites communes. Ce sont 13 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces mouvements des dernières semaines rejailliront probablement sur les législatives à Andrésy au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Au précédent scrutin, à Andrésy, Emmanuel Macron finissait en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 35,35% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,57%, puis Marine Le Pen à 13,74% et Valérie Pécresse à 6,93%.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 35,4% des suffrages au premier tour à Andrésy. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21,6% et 13,7% des votes. Le choix des administrés d'Andrésy était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (72,6% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 27,4% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quel postulant à l'hémicycle fixeront en tête des résultats des législatives les habitants d'Andrésy à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?