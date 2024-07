Résultat des législatives 2024 à Chanteloup-les-Vignes : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Chanteloup-les-Vignes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Chanteloup-les-Vignes se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 735 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 698 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 2 831 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 2 175 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 27,63%, Chanteloup-les-Vignes est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2360,55 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,26%, synonyme d'une situation économique instable. À Chanteloup-les-Vignes, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.