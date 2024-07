Résultat des législatives 2024 à Vernouillet : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Vernouillet

À Vernouillet, le taux d'abstention constitue sans nul doute l'un des critères importants des élections législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Vernouillet lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 29,57%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,98% au premier tour et 50,3% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Vernouillet ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 27,6% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,36% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Vernouillet ?