Résultat des législatives 2024 à Triel-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

À Triel-sur-Seine, le niveau d'abstention constitue incontestablement un facteur primordial de ces législatives. Le taux de participation à Triel-sur-Seine était de 70,27% pour le 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 77,43% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,38% au second tour, ce qui représentait 6 368 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,95% au premier tour et 48,42% au deuxième tour. La volonté d'être enfin entendu serait en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Triel-sur-Seine.

17:29 - Démographie et politique à Triel-sur-Seine, un lien étroit

Les données démographiques et socio-économiques de Triel-sur-Seine révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec 50,02% de population active et une densité de population de 877 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 9,04% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,06%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,07% et d'une population étrangère de 9,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,95%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Triel-sur-Seine, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.