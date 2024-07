Résultat des législatives 2024 à Verneuil-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères déterminants du scrutin législatif est sans nul doute le niveau de participation. Le taux de participation à Verneuil-sur-Seine s'élevait à 68,6% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,8% au premier tour et 49,62% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Verneuil-sur-Seine ce soir ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 10 795 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,83% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 72,36% au second tour, ce qui représentait 7 816 personnes. La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français serait de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Verneuil-sur-Seine.

17:29 - Verneuil-sur-Seine : enjeux locaux et perspectives électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Verneuil-sur-Seine se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 33,22% de cadres pour 15 914 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 016 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 441 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 20,91% des résidents sont des enfants, et 6,42% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les 1 226 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, 48,98% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 184,76 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Verneuil-sur-Seine, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.