Résultat des législatives 2024 à Mézy-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

21:12 - La coalition de gauche a fait 41,71% au second tour il y a deux ans Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Mézy-sur-Seine, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,1% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 41,71% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Mézy-sur-Seine compte parmi les rares secteurs où le RN n'a pas avancé Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Mézy-sur-Seine semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le nombre de votes de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale. Le RN peut-il gagner cette fois à Mézy-sur-Seine, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Mézy-sur-Seine ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 22,54% dans la commune, alors que les candidats La République en Marche réuniront 30,39% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,29% contre 41,71% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Nadia Hai conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives à Mézy-sur-Seine ? Babette de Rozieres (Union de l'extrême droite) a amassé 37,67% des suffrages à Mézy-sur-Seine le 30 juin 2024, pour le premier tour de la législative. Aurélien Rousseau (Union de la gauche) récupérait 26,1%. Enfin, Nadia Hai (Ensemble pour la République) recueillait 24,97% des votants. C'est en revanche Aurélien Rousseau qui se taillait la part du lion, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 34,68% devant Nadia Hai avec 29,32% et Babette de Rozieres avec 25,79%.

19:21 - À Mézy-sur-Seine, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Au cours des dernières années, les 2 320 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Mézy-sur-Seine a atteint 27,96%, moins haut que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 44,89% dans la commune de Mézy-sur-Seine. Le taux d'abstention était de 41,96% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Mézy-sur-Seine ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Mézy-sur-Seine ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Mézy-sur-Seine était de 72,04%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 374 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,86% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,64% au second tour, c'est-à-dire 1 040 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,26% au premier tour et 48,66% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique serait notamment en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Mézy-sur-Seine.

17:29 - Élections législatives à Mézy-sur-Seine : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Mézy-sur-Seine exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,59%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (69,28%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 710 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,21% et d'une population immigrée de 13,61% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,92%, comme à Mézy-sur-Seine, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.