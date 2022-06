Résultat de la législative à Andrézieux-Bouthéon : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats de l'élection législative 2022 à Andrézieux-Bouthéon seront vraisemblablement révélés assez rapidement après la fermeture des 7 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte rapidement qui des 9 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

À Andrézieux-Bouthéon, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera l'abstention. Le conflit militaire ukrainien ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières sont en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Andrézieux-Bouthéon (42160). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 72,0% dans l'agglomération, contre une participation de 74,24% au premier tour, soit 4 844 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 31% des suffrages au premier tour à Andrézieux-Bouthéon. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des votes. Le choix des électeurs d'Andrézieux-Bouthéon était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (59% des voix), abandonnant par conséquent 41% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? Les citoyens d'Andrézieux-Bouthéon ( Loire ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.