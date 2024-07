Résultat des législatives 2024 à Bellegarde-en-Forez (42210) – 2e tour [PUBLIE]

La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a récolté 28,06% des suffrages à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,83% des votes à Bellegarde-en-Forez. Une percée à compléter néanmoins avec les 19,03% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Bellegarde-en-Forez en 2 ans

Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives sera très observé. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 22 points à Bellegarde-en-Forez entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il y a donc des raisons de penser, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN termine vainqueur à Bellegarde-en-Forez ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.